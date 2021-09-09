Новые трамваи появятся в Череповце с 13 сентября

Новые трамваи «Львенок» и «Богатырь М» начнут ездить в Череповце с 13 сентября. Об этом сообщило издание Infox.ru со ссылкой на мэра города Вадима Германова.

По данным «Парламентской газеты», новые вагоны сейчас на обкатке. Также водители проходят стажировку. «Богатырь» вмещает 138 пассажиров, «Львенок» — 115. В салонах установлены системы информирования пассажиров, камеры видеонаблюдения, системы климат-контроля. Также в вагонах будут USB, Wi-Fi, откидной пандус и место для инвалидной коляски.