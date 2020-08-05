В чем сложность онлайн-продажи авто? Объяснил эксперт

Марчинский напомнил, что дилеры пытаются продавать машины в онлайн-режиме уже около 10 лет, однако заметных успехов у них нет. Он уточнил, что в Соединенных Штатах онлайн-продажи от общей доли составляют менее 3%. В России эти цифры еще ниже.

«Благодаря моделям онлайн-аукционов дилеры и „перекупы“ покупают авто на онлайн-аукционах, но не для себя, а с целью перепродажи. Поэтому конечных покупателей меньше 1%», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что после коронавируса в связи с изменением человеческих моделей онлайн-продажи в автомобильном сегменте могут сильно вырасти.

«Думаю, на горизонте 10 лет они смогут составить до 7-8% при благоприятном развитии», — предположил собеседник информагентства.

По его мнению, сложность онлайн-продажи машин заключается в тест-драйве. Он отметил, что большинство покупок совершается именно после него.

«В целом для рынка новых авто перспективы гораздо более привлекательные, по сравнению с б/у», — допустил финансовый эксперт.