В Балашихе ограничат движение на День города. Список улиц

Балашиха отмечает день города в субботу, 14 сентября. Во время праздника будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В Балашихе с 11:00 до 23:00 движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Ленина — от пересечения с улицей Советская до Живописной.

В микрорайоне Железнодорожный с 09:00 до 23:00 движение перекроют на улице Новая — от пересечения с улицей Пролетарская до пересечения с улицей 60 лет Октября и Комсомольского проезда. С 13:00 до 23:00 ограничат движение на Пролетарской от пересечения с улицей Новая до пересечения с улицей Автозаводская, а с 09:00 до 23:00 — по Саввинскому шоссе от дома № 27 по Пролетарской до пересечения с улицей Пионерская.

«Движение транспорта во время празднования Дня города в Балашихе 14 сентября будет ограничено. Просим автомобилистов заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков по ограничению движения. Для удобства в городе будут установлены информационные табло для водителей», — подчеркнул глава муниципалитета Сергей Юров.

14 сентября Балашиха будет отмечать 189-летие города.