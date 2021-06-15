В аэропортах на Черном море вскоре закончится возможность приема рейсов с туристами

В аэропортах черноморского побережья России заканчиваются свободные слоты для приема самолетов. Речь идет о временных интервалах, необходимых для прилета самолета, его обслуживании, высадке и приеме пассажиров. В соответствии с уже составленным расписанием, в июне–сентябре на Черное море смогут прилететь свыше 8,3 миллионов туристов.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Aviasales, места в отелях уже закончились и из-за этого стоимость авиабилетов начала снижаться. Источники в авиакомпаниях сообщили изданию, что перевозчики все равно продолжают подавать заявки на слоты в аэропортах Сочи, Анапы и Симферополя.

«В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом», — сказал «Известиям» представитель симферопольского аэропорта.

Маршрутная сетка полетов в Симферополе достигла 63 направлений. Это максимальный показатель в современной истории компании.

Oto один источник сообщил, что в Сои слотов почти не осталось, а аэропорт Анапы не может подтвердить их на выполнение полетов.

По данным комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гостиницы четырех-пяти звезд в Сочи на июнь забронированы почти полностью. В трехзвездочных осталось менее 5% свободных мест.

«На июнь туристам в отелях Сочи на данный момент доступно буквально по паре-тройке хороших номеров. Системы бронирования выдают больше, но это может быть за счет комнат совсем низкого уровня — например, без окон, или бывшей кухни, которую из-за высокого спроса стали сдавать как гостиничный номер», — рассказал «Известиям» почетный президент РСТ Сергей Шпилько.

По его словам, загрузку частного сектора оценить сложно, но и там качественный номерной фонд определенно «выметен».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал 13 июня самым теплым днем месяца. Это не последний теплый день июня, но побить его рекорд в +27 градусов, не удастся.