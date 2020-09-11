В аэропортах Москвы выявлены нарушения противоэпидемических норм

В результате проведенной с 30 июля по 5 августа проверки, Росавиация зафиксировала в российских аэропортах и авиакомпаниях массовые случаи нарушения противоэпидемических норм, введенных из-за пандемии COVID-19.

Об этом сказано в письме ведомства, направленного в аэропорты «Шереметьево, Внуково и Домодедово. С документом ознакомилась газета «Известия». В сообщении сказано, что у пассажиров, летного и кабинного экипажей отсутствовали перчатки и маски, профилактическая уборка в аэропортах проводится не так часто, как требуется. Выяснилось также, что не все входы в аэровокзалы оборудованы бесконтактными термометрами и при посадке на борт не у всех измеряют температуру.

К началу августа Ространспортнадзор зафиксировал 1066 фактов нарушения методических указаний Минтранса. Из них 736 случаев приходится на аэропорты и 330 на воздушные суда. В Росавиации попросили принять меры к их дальнейшему недопущению.

В Домодедово «Известиям» сообщили, что исполнили требования регулятора и проинформировали авиаперевозчиков о выявленных нарушениях.

В Шереметьево отметили, что по состоянию на 31 августа по результатам выездных проверок нарушений не выявили.

В Пулково сообщили, что проводят обеззараживание поверхностей с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов. В магазинах, аптеках и вендинговых автоматах пассажиры всегда могут купить маски и перчатки.

Генеральный директор Infomost Борис Рыбак сообщил изданию, что в рекомендациях Роспотребнадзора не оговорены процедуры их исполнения. По его словам, отсутствует системный подход к их исполнению.

Накануне сообщалось, что в ближайшие годы вакцинация от коронавируса станет обязательным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях.