Узбекская компания перенесла дату релиза бюджетного Chevrolet

Есть несколько причин, из-за которых пришлось перенести дату релиза. Первая — UzAuto не успели передать автомобили на растаможку. Вторая — репутация компании. Она зарекомендовала себя не с лучшей стороны. Помимо этого, она имеет долг перед банками и партнерами в десять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на российский рынок поступят бюджетные автомобили Spark, Nexia и Cobalt. Неясно, когда автолюбители из РФ смогут опробовать новые авто, написал сайт «Экономика сегодня».