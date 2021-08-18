Скорость на некоторых российских дорогах призвали увеличить до 150 км/ч

Максимально разрешенную скорость движения транспорта на некоторых трассах в России призвали установить на границе 150 километров в час. Установленный в XX веке скоростной режим, считают в Госдуме, не соответствует категории дорог.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков пояснил в беседе с Ura.Ru, что поступить таким образом стоит в отношении подходящих дорожных участков.

«Если категорийность дорог соответствует большему скоростному режиму, этот режим надо увеличивать до 130, а где-то и до 150 километров в час, — сказал он.

Предложение парламентарий подкрепил выводами специалистов в области безопасности дорожного движения.

«У нас скоростной режим, который был установлен в XX веке, не соответствует категории дорог», — подчеркнул Лысаков.

Он привел мнение экспертов и ученых, которые заявили об отсутствии взаимосвязи между повышением скоростного режима и увеличением ДТП.

«Наоборот, транспортный поток более равномерный, меньше торможений, маневров и, таким образом, снижается аварийность», — заметил депутат.

При вводе нового скоростного режима, по словам Лысакова, можно будет обсуждать снижение ненаказуемого превышения скорости.

«Если бы мы ввели скоростной режим, который бы соответствовал категории дорог, максимальная скорость была бы не 110, а 150, тогда можно ставить вопрос о снижении ненаказуемого порога», — сказал он, указав на обязательность такой последовательности.