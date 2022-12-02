Транспорт 02 декабря 2022, 13:49 Увеличение спроса на онлайн-рынке автозапчастей зафиксировали в России

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Спрос на российском онлайн-рынке запчастей с началом действия западных санкций увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщило издание VSE42 RU.

Как рассказал торговый эксперт Александр Куроптев, спрос на онлайн-рынке вырос, поскольку в офлайн-магазинах оригинальных запчастей стало на порядок меньше, написали «Дни.ру».

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Наиболее востребованными у водителей считаются тормозные диски и колодки.

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