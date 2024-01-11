11 января 2024, 10:48
Увеличение скорости перевозок назвали одной из главных задач РЖД
Путин: РЖД увеличат скорость перевозок в европейской части РФ и на Урале
РЖД будут увеличивать скорость перевозок. Работы по этому направлению проведут в европейской части России, а затем на Урале, заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа российский лидер рассказал, что увеличение скорости перевозок — генеральная задача РЖД.
Реклама
«С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано», — отметил он.
Путин также пообещал проработать вопрос субсидирования перевозок экспортной продукции. По его словам, правительство и Минэкономразвития изучат эту тему.
«Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем поручение правительства», — добавил глава государства.
Ранее Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Российский лидер ознакомился с презентацией планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока и начал проводить встречу с местными бизнесменами.
Во время визита в Хабаровск Путин планирует пообщаться с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и посетить мультипликационную студию.
РЖД
Урал
Россия
Владимир Путин
Дальний Восток
Реклама
Реклама