Транспорт 11 января 2024, 10:48 Увеличение скорости перевозок назвали одной из главных задач РЖД Путин: РЖД увеличат скорость перевозок в европейской части РФ и на Урале РИА «Новости»

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РЖД будут увеличивать скорость перевозок. Работы по этому направлению проведут в европейской части России, а затем на Урале, заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа российский лидер рассказал, что увеличение скорости перевозок — генеральная задача РЖД.

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«С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано», — отметил он.

Путин также пообещал проработать вопрос субсидирования перевозок экспортной продукции. По его словам, правительство и Минэкономразвития изучат эту тему.

«Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем поручение правительства», — добавил глава государства.

Ранее Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Российский лидер ознакомился с презентацией планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока и начал проводить встречу с местными бизнесменами.

Во время визита в Хабаровск Путин планирует пообщаться с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и посетить мультипликационную студию.