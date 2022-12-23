Транспорт 23 декабря 2022, 13:37 Увеличение продаж люксовых автомобилей с пробегом зафиксировали в России

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Аналитики сервиса «Авито Авто» выяснили, что продажи люксовых автомобилей в России выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам автоэксперта Алексея Аксенова, такой рост связан с особенностями рынка подержанных машин, сообщила радиостанция Sputnik.

«Я бы не сказал, что возросло количество подержанных люксовых машин, пригнанных из других стран. Скорее всего, эта статистика связана с перепродажами», — отметил эксперт.

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Увеличение продаж Аксенов объяснил тем, что производители сильно взвинтили цены на новые автомобили. После того, как их количество на рынке начало заметно сокращаться, многие покупатели стали брать подержанные автомобили.

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