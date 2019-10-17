Увеличение лимита скорости на платных трассах признали безопасным

Голованов считает, что новые платные скоростные дороги в России полностью готовы к подобным нововведениям.

Увеличение лимита скорости на платных трассах поддержали в ГИБДД Подробнее

«Это возможно даже с учетом той дельты в 20 километров, которую позволяет развивать наша правоприменительная практика», — отметил Голованов.

Если водители будут придерживаться скорости 150 километров в час на многополосных участках, это будет вполне безопасно, считает автоэксперт. Поэтому не стоит ждать увеличения аварий на дорогах.

Такого же мнения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Он согласен, что на российских скоростных дорогах, соответствующих I категории, максимальную скорость можно повышать до 130 километров в час.

«Эти дороги даже рассчитаны на скорость до 150 километров в час. Поэтому я только за. Главное, чтобы это были максимально длинные участки дорог, условно говоря, от Москвы до Санкт-Петербурга», — объяснил Моржаретто.

Автоэксперт напомнил про статистику: аварийность на таких участках ниже, чем на обычных. На это влияет поддержание постоянной скорости и отсутствие обгонов.

Ранее МВД России одобрило увеличение максимально допустимой скорости на платных трассах в России. Вскоре этот вопрос проговорится с руководством Росавтодора, после чего скоростной лимит постепенно доведут до 130 километров в час.