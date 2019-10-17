Увеличение лимита скорости на платных трассах поддержали в ГИБДД

ГИБДД поддержала предложение ввести на российских платных трассах новый скоростной лимит. Водителям хотят разрешить разгоняться до 130 километров в час. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

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«Будем постепенно доводить скорость до 130 километров в час. Я уверен, что на этих дорогах — как раз при увеличении максимальной скорости — не будет ДТП, не будет пострадавших и погибших», — приводит слова Черникова РИА ФАН.

Он отметил, что вопрос касательно автострад и платных дорог будет решен в скором времени с руководством «Автодора».

В начале лета дорожный НИИ федерального Минтранса создал проект ГОСТа, согласно которому, лимит скорости на автомобильных магистралях позволят поднять до 130 километров в час. При этом увеличивать допустимую скорость будут после разрешения собственника дороги — предприятия «Автодор». Предполагается, что новые правила могут утвердить уже к концу 2019 года.