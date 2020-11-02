Утренние скидки на проезд появятся в метро Москвы со 2 ноября

В будние дни в периоды с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15 стоимость проезда в метро со всех станций двух линий обойдется пассажирам в два раза дешевле, чем в другое время.

По билету «Кошелек» с «Тройки» спишется 20 рублей вместо 40.

Владельцы билетов «Единый на 60 поездок» или по безлимитный «Единый» получат компенсации на «Кошелек» по 20 рублей за день поездки. Деньги будут приходить каждую неделю. Начисления нужно записать «Удаленным пополнением» на желтом терминале. Владельцы смартфонов на «Android» смогут это сделать через приложение «Метро Москвы».

При оплате проезда банковской картой с владельца спишется 22 рубля вместо 44 рублей.

Скидка не будет распространяться на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные. Пересадка с МЦД на метро и обратно останется бесплатной. Дополнительной скидки не предусмотрено.

Эксперимент со скидками на проезд продлится до 2 июля 2021 года. Основная цель снизить нагрузку в метро в час пик. Это позволит гражданам соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, это позволит наладить график поездов на Таганско-Краснопресненской линии.