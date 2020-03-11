Utair приостановила полеты в Милан. Пассажирам вернут деньги

Чтобы пассажиры авиакомпании могли вернуться домой из Италии, Utair выполнит три рейса из Милана: 11, 15 и 18 марта. Авиаперевозчик предложил вернуть ранее купленные билеты и вернуть деньги через сайт компании или по месту покупки билета.

«Безопасность пассажиров является приоритетом компании, поэтому сейчас главная задача Utair — обеспечить перелет пассажиров оставшимися рейсами и оперативно вернуть деньги за билеты. Авиакомпания внимательно следит за развитием ситуации «, — заявил президент Utair Павел Пермяков. Его слова привела пресс-служба авиаперевозчика.

По словам представителей компании, начиная с февраля 2020 года Utair дезинфицирует все воздушные суда. На всех рейсах есть в наличии медицинские маски.