Utair подтвердила анонимный звонок о минировании самолета

Самолет рейса «Екатеринбург-Сургут» проверяют в аэропорту «Кольцово» после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. Об этом «360» сообщили в авиакомпании Utair, которой принадлежит борт.

СМИ узнали о проверке самолета в «Кольцово» из-за сообщения о бомбе Подробнее

«Во время подготовки к вылету рейса 112 „Екатеринбург-Сургут“, поступил анонимный звонок о заминировании самолета. Пассажиры оперативно эвакуированы, самолет проверяют», — сообщил представитель перевозчика.

По данным сайта «Екатеринбург онлайн», около аэропорта «Кольцово» дежурят пожарные, полиция медики. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области изданию сообщили, что сообщившего о заложенной бомбе анонима уже поймали. Им оказался россиянин 1982 года рождения.

«Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить и задержать личность лжеминера», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф. Отправление рейса отложили до 23:20 по местному времени (21:20 мск).