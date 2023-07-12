Транспорт 12 июля 2023, 14:27 Устройство свай главного здания электродепо «Столбово» завершили в Москве Бочкарев: в Москве завершили устройство свай главного здания электродепо «Столбово» РИА «Новости»

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В рамках этапа строительства отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» завершилось устройство буро-набивных свай и началась установка бетонных ростверков. В ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций здания, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев уточнил, что по проекту электродепо построят 38 зданий и сооружений. Среди них будет административно-бытовой корпус, газовая котельная, инженерный корпус, насосная станция и другие объекты.

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Кроме того, на площадке возведут мотодепо. На его месте уже уложили фундамент и частично установили металлоконструкции.

Процесс интеграции электродепо в систему городских инженерных коммуникаций уже начался. Перегон поездов метро в него будет осуществляться по трем соединительным веткам, и на данный момент земляные работы на них уже почти завершились, а готовность монолитных конструкций наземных участков оценили в 80%.

Бочкарев добавил, что было разработано более 550 тысяч тонн грунта и выполнено около 150 тысяч кубометров обратной засыпки из песка. В планах также начать строительство административно-бытового корпуса и поста электроцентрализации.

Электродепо «Столбово» будет обслуживать подвижной состав на Троицкой и Сокольнической линиях метро. Его введение в эксплуатацию создаст 1400 новых рабочих мест в столице. Проект является ключевым в развитии московского метрополитена и обеспечит более эффективное обслуживание и эксплуатацию метропоездов.

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