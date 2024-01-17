Транспорт 17 января 2024, 16:58 Устройство смотровых канав в электродепо «Столбово» началось в Москве Бочкарев: в электродепо «Столбово» в Москве начали устройство смотровых канав Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Смотровые канавы отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» начали обустраивать в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается активное строительство электродепо „Столбово“, предназначенного для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро. В частности, идет работа над его главным зданием — отстойно-ремонтным корпусом, где уже началось устройство смотровых канав», — сказал Бочкарев.

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Он добавил, что по плану предусмотрено строительство 33 канав. Их будут использовать для ночного отстоя, ремонта и очистки поездов двух веток подземки. Порядка 38 зданий и сооружений появятся в результате работ на 16 гектарах.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на участке электродепо уже закончили подготовительные земляные работы. Кроме того, сотрудники разобрали порядка 400 тысяч кубометров грунта. При строительстве объектов уложили примерно 30 тысяч кубов бетона и собрали свыше полутора тысяч тонн металлоконструкций.

Он также объяснил, что работы над тремя наземными соединительными ветками для перегона подвижного состава Сокольнической линии почти закончили. Специалисты приступили к четвертой тоннелепроходке, предназначенной для Троицкой линии метро.

Ранее итоги модернизации инфраструктуры метро за 2023 год подвели в Москве.