Устроившего дебош в Шереметьево пассажира наказали за хулиганство

Пассажира, устроившего погром в Шереметьево, привлекли к административной ответственности. Мужчина пришел к выходу с опозданием и не смог улететь.

«Пассажир, устроивший погром в столичном аэропорту Шереметьево, привечен к административной ответственности за мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Пассажир опоздал на самолет и начал громить Шереметьево. Видео Подробнее

Мужчина устроил погром в Шереметьево 10 октября. Он прибыл в терминал B с опозданием. Когда он понял, что не сможет улететь, мужчина начал ломать оборудование.

На кадрах видно, что мужчина ударил ногой по стойке. Он также попытался выйти на летное поле, однако дверь оказалась заблокирована. Когда он собрался громить аппаратуру, к нему подошли сотрудники службы безопасности Шереметьево. Хулигана доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте.