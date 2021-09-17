Россиянам рассказали, можно ли отказаться от дополнительных услуг при покупке авто
Многие дилеры навязывают покупателям автомобилей дополнительные услуги или оборудование. Но далеко не всегда они нужны. Как заверил юрист Андрей Подшивалов, от допоборудования можно смело отказаться.
«Если вы купили автомобиль с ковриками или сетками, смело можете идти и возвращать полную сумму за эти детали, ссылаясь на закон о правах потребителей и статью о возврате товара надлежащего качества в течение 14 дней», — процитировала эксперта газета «Известия».
Юрист добавил, что в случае с сигнализацией или другой техникой, которая стоит внутри автомобиля, необходимо обратиться в ГИБДД. Подшивалов пояснил, что в Госавтоинспекции должно быть заверено любое вмешательство в техническую часть машины.
«Понятное дело, в автосалоне никто этим не занимается. Соответственно, при постановке на учет вы обращаете внимание сотрудника на эти детали и просите у него отказ от регистрации. С ним же вы идете обратно в салон, просите снять все оборудование и вернуть вам деньги за него», — рассказал эксперт.
При этом он отметил, что в этой ситуации деньги будет вернуть сложнее. Бывают случаи, когда покупателям приходится идти в суд, но правда все равно на их стороне.