Транспорт 14 сентября 2023, 13:33 Усиленный рейд проведут на дорогах Москвы среди водителей каршеринга и такси ГИБДД Москвы проведет рейд среди водителей каршеринга и такси 15 и 16 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу и субботу, 15 и 16 сентября, на дорогах столицы проведут усиленные рейды среди водителей каршеринговых автомобилей и такси. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что рейд проведут для повышения безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений.

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Ранее стало известно, что более 85 тысяч нарушений водителями каршеринговых машин пресекли в Москве в январе–августе. В число правонарушений вошли управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вождение без прав.

Недавно профилактический рейд провели в столице среди велосипедистов и самокатчиков. Участникам движения рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности и обязательном ношении защитной экипировки.