Ушедший на второй круг самолет из Алма-Аты успешно сел в Шереметьево

Самолет, который летел из Алма-Аты и, по данным СМИ, пошел на второй круг, приземлился в московском аэропорте Шереметьево. Об это РИА «Новости» сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме», — заявили представители аэропорта.

Ранее ТАСС написал, что борт, выполнявший рейс Алма-Аты — Москва, зашел на второй круг в зоне аэропорта Шереметьево. Источники агентства в экстренных службах заявили, что экипаж пошел на это из-за технических проблем. Уточнялось, что речь идет о самолете Airbus A-321.

Внимание общественности сейчас особенно приковано к Казахстану из-за протестов и беспорядков, которые прошли в стране в начале января. Особо сложное положение было в Алма-Ате, где в городе орудовали боевики, местный аэропорт был захвачен. Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Это произошло в том числе и благодаря миротворцам ОДКБ, которые некоторое время по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева находились в Казахстане.