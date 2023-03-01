Транспорт 01 марта 2023, 22:38 Урбанист Зюзин оценил проект БКЛ Урбанист Зюзин назвал БКЛ одним из самых лучших транспортных проектов в мире

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Благодаря появлению БКЛ в Москве появились пересадки на 20 станций 11 других линий метро, три пересадки на МЦК, восемь — на МЦД и 13 — на линии железной дороги. Директор центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин назвал проект одним из лучших в мире. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, подобные транспортные проекты редки даже для Китая. По уровню БКЛ можно сравнить с лондонским Crossrail, крупными радиальными линиями метро в Пекине и Шанхае. Зюзин оценил темпы развития московского метро и качество перевозок.

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«БКЛ в Москве является венцом развития отечественного метростроения с 1931 года и входит в пятерку крупнейших мегапроектов в сфере городского транспорта и метрополитена в мире, которые реализовывались в последние годы», — отметил эксперт.