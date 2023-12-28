Транспорт 28 декабря 2023, 14:11 Урбанист Андрей Черняков спрогнозировал закрытие троллейбусного парка в Ставропольском крае

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Из-за низкой стоимости проезда в троллейбусах в Ставропольском крае троллейбусные парки в ближайшем будущем ожидает закрытие. Об этом сайту newstracker.ru сообщил урбанист Андрей Черняков.

Стоимостью проезда в 17-19 рублей за билет чиновники буквально обрекают предприятие на угасание.

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«Тут работает та же схема, когда говорят, зачем нам трамвай, он возит полторы бабушки за 20 рублей. Давайте его закроем. И такое происходит и в других городах России», — добавил Черняков.

Урбанист подчеркнул, что при низкой стоимости билетов невозможно обновлять технику на новую и невозможно платить достойные зарплаты водителям троллейбусов.