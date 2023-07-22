Транспорт 22 июля 2023, 14:02 «Уральские авиалинии» захотели выкупить самолеты Airbus США и ЕС разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 самолетов Airbus РИА «Новости»

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«Уральские авиалинии» запланировали выкупить 19 самолетов Airbus, которые находятся в лизинге. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов, которого процитировал «Коммерсант».

Глава организации уточнил, что на это получено разрешение США и ЕС, сейчас сделка в стадии решения.

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«Есть [планы по выкупу Airbus]. Сейчас в стадии решения эта сделка. США разрешили нам выкупить 19 самолетов и Евросоюз. [Мы планируем запрашивать средства в Минтранс], это будут какие-то кредитные ресурсы РФ на много лет», — рассказал Скуратов.

Генеральный директор авиакомпании выразил уверенность, что решение по сделке будет положительным. Кроме того, «Уральские авиалинии» подали заявку на покупку в лизинг 38 пассажирский российских самолетов МС-21. Примерные сроки приобретения — 2029–2030 годы.

На сегодня в парке компании 52 Airbus, загрузка пассажиров составляет 92%.

В апреле пилотов «Уральских авиалиний» начали готовить к полетам в условиях сбоя GPS. Для этого по рекомендации Росавиации для пилотов изготовили конспект, уточнил «Царьград».

Ранее российским авиакомпаниям власти предложили выкупить иностранные самолеты за счет льготных кредитов. Эти деньги выделят из ФНБ.