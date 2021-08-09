«Уральские авиалинии» сделали возвратными все билеты по РФ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила сделать возвратными все билеты на внутренние и трансферные рейсы, купленные до 25 апреля следующего года. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Акция стартует сегодня и продлится до конца апреля 2021 года. Возврат билета без штрафа возможен за 48 часов до вылета. Стандартное правило применения тарифа действует на возврат в период менее 48 часов до вылета.

«Обязательный сбор за бронирование в размере 400 рублей за полетный сегмент не подлежит возврату», — уточнили в компании.