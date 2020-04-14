«Уральские авиалинии» частично перепрофилировали пассажирский авиапарк под перевозку грузов

Причиной этого послужило увеличение спроса на перевозку грузов и снижение спроса на пассажирские перевозки.

«В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинское оборудование, средства защиты и так далее», — рассказал коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.