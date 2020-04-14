«Уральские авиалинии» частично перепрофилировали пассажирский авиапарк под перевозку грузов
«Уральские авиалинии» перепрофилировали часть пассажирского авиапарка под перевозку грузов. Об этом сообщило ИА RNS.
Причиной этого послужило увеличение спроса на перевозку грузов и снижение спроса на пассажирские перевозки.
«В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинское оборудование, средства защиты и так далее», — рассказал коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.