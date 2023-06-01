Транспорт 01 июня 2023, 06:41 Упрощенный техрегламент для автомобилей продлили почти на год Правительство России продлило до февраля 2024 года упрощенный техрегламент для автомобилей Freepik

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Почти на год продлили действие упрощенного технического регламента для выпущенных в России автомобилей. Производители до ноября смогут не устанавливать антиблокировочную систему торможения (ABS), сообщили «Известия».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым изменил порядок действия упрощенного техрегламента для автомобилей. Его ввели весной 2022 года на фоне проблем с поставками комплектующих, а теперь начнут постепенное возвращение к старой схеме и полностью отменят к февралю 2024 года.

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С июня выпущенные в России машины должны отвечать экологическому стандарту не ниже «Евро-2», с ноября производителям поручили устанавливать ABS, но наличие этой системы вернется в обязательные требования еще через месяц — с декабря.

В июне прошлого года автомобили в России подорожали почти на треть. Машины премиум-класса остались на рынке не только благодаря параллельному импорту — россияне стали перепродавать купленные заграницей иномарки.