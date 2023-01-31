Транспорт 31 января 2023, 22:57 Упрощенную сертификацию легковых машин продлили до 1 июня Правительство продлило до 1 июня упрощенные требования к сертификации легковушек РИА «Новости»

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Действие упрощенных требований для сертификации легковых автомобилей в России продлили до 1 июня. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Упрощенную сертификацию российские власти ввели в мае 2022 года. Подписанный документ позволял отечественным автопроизводителям отказаться от ряда деталей, которые оказались недоступны из-за введения санкций.

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В легковушки разрешили не ставить системы ABS, которые предотвращают блокировку колес при торможении, а также ESP — системы контроля устойчивости автомобиля. Шкалу экологических стандартов расширили от «Евро-0» до «Евро-5», а также разрешили проводить краш-тесты новых моделей без установки подушек безопасности.

Как сообщил ТАСС, после 1 июня 2023 года министерство промышленности и торговли ужесточит требования к автопроизводителям по отдельным моделям машин для их сертификации.