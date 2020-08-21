Цены на авиабилеты по России упали почти вдвое

Билеты с вылетом из Москвы в города с самым большим трафиком в сентябре-октябре на сегодняшний день в цене потеряли десятки процентов по сравнению с их стоимостью в начале лета.

Авиакомпания S7 Airlines — крупнейший российский перевозчик последних четырех месяцев — снизила цену перелета из Москвы в Уфу в два раза. При этом цены на перелеты в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск потеряли 40%.

Немного меньше — на 25-35% — стали дешевле билеты в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск, купить билет на 10–20%дешевле, чем раньше можно до Ростова-на-Дону, Омска, Волгограда и Иркутска.

Ранее стало известно, что в России стремительно подскочила стоимость авиакеросина. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс и ФАС просьбой проверить обоснованность подорожания топлива на 18–62%. Есть опасения, что это приведет к скачку цен на билеты. Однако этого может и не произойти.

Из-за коронавируса доходы россиян просели и сейчас люди попросту не в состоянии платить за перелеты больше. В случае скачка цены многие могут отказаться от авиапутешествий.