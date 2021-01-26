«Умные остановки» установили во Владивостоке

Новые дорожные павильоны позволяют укрыться от непогоды, подзарядить телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Там же появились электронные табло с расписанием автобусов или маршруток.

Однако местные жители посчитали помещения неудобными: где-то напротив выхода оказался столб, другая остановка перекрыла выход к пешеходному переходу, а некоторые мешают зайти в сквер.

«К остановкам — хорошо. А как поставили — плохо. Видите — тротуар? Он закрыт почти весь. Можно было ее поставить вот сюда. Здесь, где парапет. И она бы ничего не перекрывала. Но… поставили там, где поставили», — поделился впечатлениями житель Владивостока Сергей Гирич.

Прямо противоположное мнение озвучил главный специалист управления дорог и благоустройства Владивостока Вадим Малахов: «Для города, с учетом наших климатических условий, где у нас обычно только ветра, я считаю, что даже они, неподключенные, уже несут пользу. Заходишь — и полностью от ветра ты защищен. У нас-то в принципе тепло, если ветер убрать».

В городе установили 31 «умную остановку».