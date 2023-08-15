Транспорт 15 августа 2023, 12:13 Улицы в трех округах Москвы перекроют 19 и 20 августа Улицы в трех округах Москвы перекроют из-за спортивных мероприятий 19 и 20 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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На этих выходных, 19 и 20 августа, несколько улиц в Центральном, Северном и Западном округах Москвы перекроют из-за проведения проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Например, 19 и 20 августа в столице пройдут соревнования по триатлону. В связи с этим перекроют движение по участку Северо-Западной хорды (СЗХ) и улицу Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, а также съезд на СЗХ с Островной улицы в сторону Рублевского шоссе. Ограничения запланированы на период с 06:00 до 11:30.

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Кроме этого, в воскресенье состоится забег «Динамо бежит». Поэтому на севере Москвы движения не будет на улице Юрия Никулина, Московской, Театральной, Трудовой, Правой Дворцовой, Левой Дворцовой, Летней, Петровско-Разумовской аллеях и на площади Космонавта Комарова.

Также 20 августа пройдет полумарафон «Лужники». Водители не смогут проехать по девять набережным в Центральном округе и Хамовническому валу.

В дептрансе добавили, что на участках перекрытий также нельзя будет парковать машины.