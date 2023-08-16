Транспорт 16 августа 2023, 09:22 Украинцы с начала 2023 года купили в 2,3 раза больше авто премиум-класса Продажи новых авто на Украине с начала 2023 года возросли до 1 млрд долларов Unsplash

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На Украине в 2,3 раза возрос спрос на автомобили премиум-класса. Продажи новых машин увеличились на 85%, на них за полгода потратили около миллиарда долларов. На транспорт могли потратить деньги, полученные от Запада, сообщили «Известия».

Информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting подсчитала, что по итогам первого полугодия 2023 года жители Украины купили новые машины на один миллиард долларов — на 85% больше, чем за год до этого. Дилеры продали свыше 29 тысяч авто, с ростом на 58%. Директор группы Олег Омельницкий заявил, что в 2015 и 2016 годах в стране продали 46,5 тысячи и 64,5 тысячи новых авто.

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Большой рост пришелся на премиум-сегмент. Украинцы за шесть месяцев потратили на дорогие машины около 425 миллионов долларов и купили в 2,3 раза больше таких авто. Каждая пятая проданная в стране машина — премиум-класса. Бюджетные модели, наоборот, потеряли привлекательность.

«Рост продаж премиальных автомобилей на Украине вполне объясним», — сказал зампред комитета Общественной палаты по безопасности Александр Холодов.

Он напомнил, что только США за время правления действующего президента Джо Байдена выделили на помощь Украине свыше 43,7 миллиарда. Александр Холодов допустил, что часть этих денег могли потратить на покупку дорогих машин, потому что контроля над целевым использованием средств фактически не установили.

Александра Ткаченко отправили в отставку с поста министра культуры Украины за планы снять сериал о программистах за меньшую сумму — 900 тысяч долларов. Скандал разразился после того, как тендер появился в системе госзакупок.