Транспорт 07 марта 2023, 07:01 Украинских беженцев в Великобритании заставили переделывать свои авто Express: украинских беженцев в Великобритании заставили возвращать автомобили на родину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беженцы с Украины столкнулись в Великобритании с трудным выбором. Им пришлось для легализации приводить свои автомобили к европейским стандартам или перегонять их на родину, рассказал Express Newspapers.

Из-за бюрократической волокиты приезжим приходится тратить тысячи фунтов стерлингов на переоборудование своих автомобилей для того, чтобы зарегистрировать их по британским правилам. Татьяна Архипова приехала в страну на своей машине, и сначала ей сказали, что легализация не потребуется в течение трех лет. Но потом женщина узнала, что машину придется оформить уже через полгода, причем сначала подвести под местные стандарты, например, заменить фары. Она решила сэкономить и просто перегнала ее обратно на родину.

Реклама

«Мы с мужем поменялись машинами, и я вернулась в Великобританию на машине мужа еще на шесть месяцев. Летом придется снова выезжать, если ничего не изменится в порядке регистрации», — рассказала беженца.

Реклама

Местные активисты заявили, что по этому поводу поступило много обращений. По их словам, к украинским беженцам отнеслись предвзято и не предоставили те же права, что и другим категориям приезжих. Однако представитель Министерства транспорта отверг обвинения. Он сказал, что украинцев поддержали и предоставили условия для въезда на своих автомобилях.