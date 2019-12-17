Украина может пустить поезда в ДНР и ЛНР

По его словам, во время встречи в «нормандском» формате 9 декабря поднимался вопрос открытия новых пунктов въезда и выезда на территории, которые не контролируются Киевом. Участники переговоров — лидеры России, Украины, Германии и Франции — договорились о том, чтобы за 30 дней определить новые возможные пункты пропуска на востоке Украины.

По словам Пристайко, он не исключает «ни пассажирского, ни грузового сообщения» с ДНР и ЛНР по железной дороге.

У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей Вадим Пристайко глава МИД Украины

Поезда не ходят в Донецк и Луганск с 2017 года, после блокады железных дорог украинскими ветеранами боевых действий и волонтерами.

По словам Пристайко, при оборудовании новых пунктов пропуска власти будут использовать опыт создания подобных пунктов в Херсонской области, на границе с Крымом.

Наиболее вероятным местом для железнодорожного КПП министр назвал город Золотое Луганской области. Там уже действует пропускной пункт для пешеходов и автотранспорта, кроме того сохранилась в рабочем состоянии железнодорожная линия Дебальцево — Купянск.