Эксклюзив 11 июля 2023, 12:36 Уклонистов оставят без водительских прав. Автоюрист разъяснил новый порядок Автоюрист Славнов: действие водительских прав уклонистов приостановят, а не отзовут совсем Freepik

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Госавтоинспекция с 11 июля сможет ограничивать в водительских правах тех, кто не явился по повестке в военкомат. Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов сказал «360», что уклонистам в случае нарушения правил грозит штраф или арест.

Нововведение обсуждали, по его словам, давно, по меньшей мере последние две недели. Автоэксперт посчитал его несомненным плюсом в деле борьбы с уклонистами и поддержал.

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«Чтобы не было уклонистов, которые, как только им придет повестка, сразу начнут уезжать из страны или передвигаться на машинах, чтобы их меньше останавливали и искали», — сказал он.

Дмитрий Славнов предупредил, что лишать таких людей водительских удостоверений не станут — только приостанавливать действие документа в случае получения повестки, но неявки в военкомат. Такая практика, по его словам, уже есть. Временно оставлять без прав могли злостных неплательщиков алиментов или штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей.

«Их не будет лишать водительских удостоверений никто, они будут просто приостанавливаться. <…> Такая возможность есть, другое дело, что мало кто этим пользовался», — заявил автоюрист.

Он предупредил, что водитель-уклонист продолжит ездить после приостановки прав, и если его поймают, то накажут по части 2 статьи 12.7 КоАП России «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления» со штрафом 30 тысяч рублей либо арестом до 15 суток.