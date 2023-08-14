Транспорт 14 августа 2023, 14:30 Указатели в метро в России предложили не переводить на английский язык Минтранс предложил не дублировать информацию на указателях в метро на английский язык РИА «Новости»

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Российские перевозчики смогут не переводить информацию на указателях на английский язык. Документ с таким предложением, разработанный Минтрансом России, появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту перевод можно не публиковать на схемах и указателях метро, монорельсах, канатных дорогах и фуникулерах, а также в аудиосообщениях, включая объявления на станциях и остановках.

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Причинами такого решения, как сообщил Минтранс в пояснительной записке к документу, стали жалобы граждан, «социально-политическая ситуация в стране» и повышенная «информационная нагрузка на пассажиров».

Однако возможность дублирования информации на другие языки, согласно «региональным особенностям», останется в силе. Например, в метро Казани станции смогут объявлять на татарском языке.

Ранее турникеты в метро Москвы полностью оснастили тактильными надписями для слабовидящих.