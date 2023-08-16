Транспорт 16 августа 2023, 16:37 Указатели со станциями МЦД-3 и МЦД-4 установят вдоль магистралей в Москве Вдоль магистралей Москвы установят 128 щитов с указанием ближайших станций МЦД-3 и МЦД-4 Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках подготовки к открытию третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД) на магистралях разместят указатели с расстоянием до ближайших станций МЦД-3 и МЦД-4. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

После открытия обоих диаметров поездки на общественном транспорте до центра столицы из Зеленограда, Раменского, Апрелевки и Железнодорожного будут занимать от двух до четырех раз меньше времени, чем на автомобиле. Например, от станции Сходня до станции Лихоборы на машине в час пик можно добраться за полтора-два часа. А поездка на МЦД займет всего 28 минут.

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«Мы уверены, многие пересядут с личных машин на поезда МЦД, поэтому заранее готовим инфраструктуру и для водителей», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Информационные щиты разместят на магистралях рядом со станциями диаметров на Боровском, Ленинградском, Киевском шоссе, Кутузовском проспекте, МКАД, МСД и на других дорогах.

Ранее стало известно, что в открытии третьего Московского центрального диаметра 17 августа будут присутствовать президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.