Транспорт 09 марта 2023, 22:23 Уход производителя шин Continental останется незамеченным в России

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Немецкий производитель шин Continental в ближайшее время уйдет с российского рынка. Однако для покупателей подобное изменение останется незамеченным. Таким мнением поделился вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Об этом сообщило ИА НСН.

«Их уход из России ни на что не повлияет. Предприятия останавливались, потом возобновили производство», — отметил Казаченко.

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По словам специалиста, благодаря уходу компании стоимость шин снизится, так как не будет отчислений с продаж. Он подчеркнул, что технология производства сохранится, изменится лишь название компании.

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