Названы признаки готовящегося угона автомобиля

От угона машины, пожалуй, не застрахован ни один автовладелец. И чем больше противоугонных систем появляется на рынке, тем изобретательнее становятся злоумышленники. Но, оказывается, есть признаки, по которым можно понять, что авто готовятся угнать. О них рассказал эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Прежде чем угнать автомобиль, злоумышленники стараются его «проверить», рассказал Милешкин. Его слова приводит РИА «Новости». В связи с этим угон начинается с телефонных звонков. Их цель — выяснить, как именно защищена машина. В том случае, если владелец выложил объявление о продаже авто, то задача преступников упрощается.

Нестандартная работа сигнализации — очень важный сигнал, отметил эксперт.

«Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что машину „прощупывают“», — объяснил Милешкин.

Еще один говорящий признак — это если машина вдруг оказывается незапертой. В этом случае есть вероятность, что потенциальные угонщики пытались обнаружить слабые места автомобиля или их просто спугнули, не дав до конца довести дело.

Злоумышленники могут пойти и на актерские ухищрения. Например, использовать ложные просьбы о помощи. Ведь, как отметил эксперт, оставленная без присмотра машина — легкая добыча.

«Метки» на машинах, которые по долгу находятся на одном месте — это еще один признак готовящегося угона, рассказал эксперт.

Также сигнализируют об опасности любые следы вмешательства, которые остались на кузове.

Всегда стоит помнить, что любой из описанных выше признаков, может на деле оказаться шалостью детей или же локальным сбоем. Однако все же необходимо быть внимательным.