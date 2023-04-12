Транспорт 12 апреля 2023, 17:38 Ученый Собисевич рассказал, что вулканический пепел приводит к перегреву двигателя самолетов

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Самолеты облетают район у вулкана Шивелуч на Камчатке, поскольку пепел может нарушить работу летательного аппарата. Об этом «Газете.ru» рассказал заместитель директора ИФЗ РАН по научной работе, заведующий лабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН Алексей Собисевич.

По его словам, вулканический пепел содержит крошечные частички стекла. Если они попадут в двигатель, это может привести к нарушению работы всех систем самолета.

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«Это приводит к перегреву или к снижению тяги самолета, как минимум», — объяснил Алексей Собисевич.

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