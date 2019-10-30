Ученые представили аккумулятор для электромобиля с 10-минутной зарядкой

Пресс-служба университета Пенсильвании в Филадельфии рассказала об аккумуляторах, которые позволят автомобилю проехать 320-480 километров после 10 минут зарядки.

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Ученые изучили процессы внутри разогретой батареи и выяснили, что тонкая пленка никеля, соединенная с одним из электродов поможет избежать негативных эффектов.

Компоненты нового типа аккумуляторов не будут разрушаться при быстром охлаждении после 10-20 минут зарядки.

Несколько экспериментальных аккумуляторов подтвердили теорию изобретателей. Нити и пластины металлического лития, которые провоцирую короткие замыкания, в них не образуются даже при нагреве до 60 градусов Цельсия.

Отмечается, что такой аккумулятор выдержит около двух тысячей циклов заряда-разряда в отличие от 60 циклов обычных аккумуляторов.

Пресс-служба университета указала также, что модификация увеличила стоимость аккумулятора всего на 0,46%.