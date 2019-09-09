Учебные центры ПДД откроют для российских школьников

Он рассказал, что проект по созданию учебных городков для школьников успешно протестировали в 39 российских регионах. Теперь его хотят распространить на всей территории страны.

Родители смогут приводить туда детей бесплатно уже с первого класса. Школьникам не только расскажут, как вести себя на дорогах, зачем соблюдать правила дорожного движения, но также научат водить на симуляторах.

Как сообщил лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, такие городки давно существуют в Европе. Там дети с малых лет занимаются в таких центрах и к совершеннолетию владеют ПДД. По словам члена регионального штаба ОНФ Армена Оганесяна, требования к сотрудникам таких городков в Европе очень высокий. Помимо профессионального образования и стажа кандидаты должны пройти специальное обучение в течение двух лет.