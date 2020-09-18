Участок синей ветки московского метро закроют с 26 сентября по 5 октября

Участок синей Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена закроют с 26 сентября по 5 октября. Об этом сообщила администрация метро на своей странице в Twitter.

На это период не будут работать станции от «Молодежной» до «Парка Победы». Отмечается, что это связано со строительством Большой кольцевой линии метро.

Для пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы с остановками: «Молодежная» — «Кунцевская» — «Славянский бульвар» — «Парк Победы». В пресс-службе метрополитена также посоветовали пассажирам пользоваться Филевской линией и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Ранее сообщалось, что по Кольцевой линии будет ходить новый брендированный поезд. Его представило электродепо «Красная Пресня», он будет посвящен 75-летию отечественной атомной промышленности.