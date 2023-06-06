Транспорт 06 июня 2023, 10:47 Участок серой ветки метро временно закроют в Москве Мэрия Москвы: участок серой ветки метро временно перекроют в июне Сайт мэра и правительства Москвы

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Участок серой ветки столичного метро между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» закроют на ремонт 17, 18, 24 и 25 июня. Информация об этом появилась на сайте московской мэрии.

Схема движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии в июне изменится. Станции «Чеховская» и «Серпуховская» закроют, чтобы продолжить ремонтные работы «Полянки» и «Боровицкой».

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Составы не будут курсировать между «Чеховской» и «Серпуховской» по выходным — 17–18 и 24–25 июня. Станции на время станут конечными.

С 17 по 30 июня также закроют вестибюль «Боровицкой». В будни станция будет работать в обычном режиме. Пассажиры смогут сделать пересадку на станциях «Библиотека имени Ленина», «Арбатская» и «Александровский сад» или выйти в город через вестибюли.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД-3 на Ленинградском направлении железной дороги внедрят билетную систему московского транспорта. Пассажиры смогут оплачивать проезд «Тройкой» и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК. Для этого на множестве станций обновили турникеты и установили новое программное обеспечение.

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