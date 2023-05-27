27 мая 2023, 09:08
Участок серой ветки метро Москвы закрыли 27 и 28 мая
Движение между «Савеловской» и «Боровицкой» станциями метро Москвы закрыли до 29 мая
Станции столичной подземки «Савеловская» и «Боровицкая» временно станут конечными. Движение между ними будет закрыто 27 и 28 мая. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Ограничения ввели в связи с проведением ремонтных работ на центральных станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня.
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Выбирать маршруты для передвижения пользователям метрополитена рекомендовали заранее.
«В этом им будут помогать более 60 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров», — рассказал в официальном Telegram-канале дептранса Москвы заместитель мэра города Максим Ликсутов.
Инспекторы ответят на вопросы об альтернативных маршрутах, сопроводят в пределах станций, подскажут, где находится ближайшая остановка, а также объяснят, как найти нужный автобус.
Движение на четырех участках в центре Москвы перекроют из-за киносъемок 27, 28 и 30 мая.
Метро
Москва 2023
Дептранс Москвы
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