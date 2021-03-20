Участок «оранжевой» ветки метро закрыли в Москве до 2 апреля

Часть Калужско-Рижской линии столичного метрополитена закрыли из-за прокладки тоннеля под Большую кольцевую линию. Речь идет об участке между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки».

Чтобы пассажиры смогли добраться до этих станций, столичные власти пустили специальные бесплатные автобусов, маршрут которых повторяет следование поездов метро. Возле самих станций пассажир могут угоститься бесплатным горячим чаем. Закрыт участок «оранжевой» ветки будет до 2 апреля.

Источник фото: Дептранс Москвы

«Напоминаем, что с завтрашнего дня и по 2 апреля включительно не будет движения на участке „Беляево“ — „Новые Черемушки“ Калужско-Рижской линии. <…> Вдоль него будут работать бесплатные автобусы КМ», — сообщил Telegram-канал «Депранс Москвы». В сообщении отмечается, что на этом участке будет работать тоннелепроходческий щит, поэтому, по правилам, он должен быть закрыт для пассажиров.

Для поездок в центр власти порекомендовали пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями.