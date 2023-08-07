07 августа 2023, 11:29
Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют 26-28 августа
Дептранс Москвы: участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26-28 августа
Из-за подготовки к открытию новых станций метро Москвы расписание поездов на Люблинско-Дмитровской линии временно изменится в конце августа. Об этом сообщил столичный дептранс.
В ведомстве уточнили, что с 26 по 28 августа ограничат движение поездов на участке от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». «Петровско-Разумовская» временно будет конечной.
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Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ или выбрать альтернативные маршруты, такие как Серпуховско-Тимирязевская линия метро, Московское центральное кольцо, автобусы D1 или наземный транспорт.
С запуском нового участка примерно 500 тысяч москвичей получат доступ к новым маршрутам. Это снизит загруженность станций «Алтуфьево» и «Селигерская», а также улучшит транспортную ситуацию на Дмитровском шоссе и Лианозовском проезде.
Ранее житедям столицы сообщили о том, что восемь пересадок между МЦД появятся в Москве осенью.
Метро
Москва 2023
Дептранс Москвы
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