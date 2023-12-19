Транспорт 19 декабря 2023, 10:16 Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют в начале января Участок метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» закроют в январе Сайт мэра и правительства Москвы

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Движение на участке между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» оранжевой ветки временно ограничили с 3 по 8 января 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В этот период запланировали ремонтные работы: сотрудники будут прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро. В целях безопасности движение поездов приостановят.

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Обновления приходятся на праздничные дни, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, так как в этот период людей в транспорте меньше, чем обычно.

Кроме того, для удобства горожан между закрытыми станциями участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

Жителям и гостям столицы порекомендовали выбирать альтернативные маршруты заранее. На участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции.

Ранее в московском метро обновили вентиляционные шахты.