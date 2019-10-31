Участок Южного дублера Кутузовского проспекта откроется в конце года

Андрей Бочкарев отметил, что в настоящее время укладывается верхний слой дорожного покрытия объекта, а обустраиваются тротуары и прилегающие территории. Протяженность эстакады составит 367 метров. Двигаться можно будет по трем полосам в каждом направлении.