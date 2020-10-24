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    24 октября 2020, 04:23

    Участок Филевской линии московского метро закрыли до понедельника

    Анастасия Кукова

    Участок Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Пионерская» в связи со строительством Большой кольцевой линии закрыли до понедельника 26 октября.
    Участок Филевской линии московского метро закрыли до понедельника

    Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

    «24 и 25 октября будет закрыт участок между „Кунцевской“ и „Пионерской“ Филевской линии. „Пионерская“ в эти дни будет конечной. В обычном режиме линия заработает в понедельник, 26 октября, в 5:30 утра», — сказано в сообщении.

    По правилам безопасности во время строительства пассажирское движение должно быть остановлено.

    В течение двух дней с 5:15 утра до 2:00 ночи с интервалом в три минуты будет следовать бесплатный автобус КМ. Пассажиры также могут воспользоваться Арбатско-Покровской линией подземки.